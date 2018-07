Premierul Viorica Dăncilă deţine în coproprietate cu soţul său, Cristinel Dăncilă, două terenuri intravilane la Predeal (judeţul Braşov) şi la Giurgiţa (judeţul Dolj) şi un alt teren, agricol, tot la Giurgiţa, potrivit declaraţiei de avere reactualizate în data de 11 iunie 2018. De asemenea, mai are două apartamente, la Videle şi la Ploieşti, o casă de vacanţă la Predeal şi o casă la Giurgiţa. Dăncilă are şi un autoturism marca Volkswagen Passat, an de fabricaţie 2014, şi bijuterii cu valoare estimată de 5.000 de euro.

