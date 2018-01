Guvernul condus de Viorica Dăncilă este unul al contrastelor. Pe de o parte, noul premier se poate lăuda cu două apartamente şi două case, plus aproape o jumătate de milion de euro în conturi.

De departe însă, cel mai înstărit ministru este vicepremierul Ana Birchall. Ea are cinci proprietăţi, mare parte în Statele Unite ale Americii, plus un milion de lei în conturi.

Nici Ministrul Educaţiei nu stă prea rău. Valentin Popa are două hectare de teren agricol, două apartamente, două case şi două maşini.

