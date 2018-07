Premierul Viorica Dăncilă are cea mai consistentă declarație de avere dintre cei trei premieri pe care PSD i-a rulat de când a câștigat alegerile.

Șefa Guvernului are trei terenuri și patru locuințe, toate deținute împreună cu soțul său. Premierul are un apartament în Videle, o casă de vacanță la Predeal, o casă de locuit în Dolj și un apartament în Ploiești.

Cea mai subțire declarație de avere este cea a fostului premier Sorin Grindeanu.

