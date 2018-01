Bărbatul care a agresat doi copii într-un lift din Drumul Taberei a fost prins. Aceasta este agent la Brigada Rutieră a Capitalei.

Potrivit ultimei declarații de avere, din martie 2017, bărbatul are un apartament de 60 de metri pătrați, cumpărat în 2017, prin credit ipotecar.

Agentul de poliție mai are un autoturism din 2008, cumpărat prin credit bancar, precum și un motociclu din 1998.

Pedofilul are două credite bancare, ambele luate în 2017, unul de 28.000 de euro, scandent în 2037 și... citeste mai mult

