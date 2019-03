Ce au mai controlat inspectorii muncii!

Inspectorii muncii, din judetul Calarasi, au efectuat, in saptamana 11 – 15.03.2019, controale in urmatoarele domenii de activitate: agricultura, silvicultura, transporturi, constructii, restaurante, comert cu autoturisme, cresterea pasarilor, invatamant secundar, brutarii, confectii textile, alte domenii de activitate. Astfel a declarat Ionela Iordan, sefa Inspectoratului Teritorial de Munca al Judetului Calarasi.

Mai exact, inspectorii de munca din cadrul compartimentului relatii de munca au verificat 36 de angajatori. In urma verificarilor, 6 angajatori au fost sanctionati din care unul pentru munca nedeclarata. Au fost depistate 4... citeste mai mult