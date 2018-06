Magazin alimentar amendat de inspectorii sanitari In perioada 9 - 15 ianuarie, inspectorii de la Serviciul de Control in Sanatate Publica Iasi au aplicat doua amenzi in urma controalelor efectuate in judetul Iasi. Cuantumul acestora este de 1500 de...

Buna ziua Iasi, 9 Februarie 2012