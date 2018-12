Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și ministrul Sănătății, Sorina Pintea, au vorbit la Antena 3 despre vizita lor de zece ore în Cuba și în Rusia.

„Unii și alții încearcă să ducă o astfel de acțiune în derizoriu. Au fost câteva ore de discuții foarte importante. Am auzit că am plecat fără mandat. Nu. Am documentele cu mine. Ne-am întâlnit cu vicepreședintele Cubei, cu ministrul Sănătății. Avem raportul de deplasare făcut de doamna ambasador de la Havana. A fost o vizită istorică. România nu a mai avut trimiși în Havana. Noi, acolo, am... citeste mai mult