Ce au descoperit fizicienii in legatura cu Piramida lui Keops!

Fizicieni din Germania si Rusia au analizat proprietatile Piramidei lui Keops si au ajuns la concluzia ca, in camerele interioare, ar putea concentra o energie electromagnetica, focusata in spatiul de sub constructie. Concluziile oamenilor de stiinta sunt prezentate in Journal of Applied Physics.



"Avand in vedere interesul deoseibt pentru piramide, am decis sa privim piramida lui Keops ca o particula, care rezoneaza unde radio. Am obtinut o serie de rezultate interesante, care vor putea gasi utilizare practica", a afirmat Andrei Evliuhin. ... citeste mai mult