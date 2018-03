Ce asteptam de la Campionatul Mondial de fotbal din Rusia 2018?

Marti, 27 Martie, 16:50

Pentru ca in aceasta perioada se desfasoara meciuri amicale de fotbal inter-tari, gandul ne zboara fara sa vrem la Campionatul Mondial de fotbal din 2018, competitie care se va desfasura in Rusia in perioada 14 iunie – 15 iulie. Alocand un buget de aproximativ 7 miliarde de dolari, tara gazda promite un eveniment senzational in care organizarea va fi la nivel inalt atat ca infrastructura, cat si ca servicii.

Autoritaritatile internationale manifesta oarecare reticente fata de succesul financiar al competitiei in conditiile in care numarul de sponsori... citeste mai mult

