Preşedintele Klaus Iohannis a fost întrebat, sâmbătă, ce părere are despre achitările din ultima perioadă, în special a lui Victor Ponta şi Toni Greblă, el răspunzând că nu poate să aibă în public nicio părere despre ce decizii ia sistemul de justiţie.

„Nu pot să am în public nicio părere despre ce decizii ia sistemul de justiţie. Ştiţi foarte bine că eu am făcut două afirmaţii şi îmi face plăcere să le repet: am toată încrederea în justiţia din România şi sunt ferm convins că justiţia trebuie să fie şi trebuie să rămână independentă. Deci, în niciun caz nu voi accepta o imixtiune a politicului în actul de... citeste mai mult