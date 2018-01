Atunci cand simti astfel de dureri, cel mai probabil este vorba despre ligamentul subtire care leaga calcaiul de partea din fata a piciorului. Studiile arata ca la peste 50% dintre persoanele care se confrunta cu aceasta problema durerea provine de la acest ligament numit si "fascia plantara".

Principalele cauze pentru care te dor calcaiele sunt kilogramele in plus sau miscarile repetitive.

Aceasta problema apare de cele mai multe ori la femeile gravide, la atleti si la persoanele care stau foarte mult in picioare. Greutatea si presiunea cauzeaza inflamatii... citeste mai mult

