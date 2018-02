Ce-are postul cu prostul?

de Paul Krizner

Dragii mei cititori iată că a mai trecut un an de când v-am scris câteva gânduri despre Postul Mare, perioadă de pregătire pentru creștini, de curăție fizică și spirituală sau sufletească, perioadă pe care mulți dintre noi am uitat-o sau am neglijat-o, părând oarecum învechiți, sau demodați că mai ținem (fiecare după putință) post.

Totuși marele încreștinător al neamurilor, cel care la început persecuta pe creștini iar în drum spre Damas se convertise și anume Apostolul Pavel, trimite o scrisoare comunității creștine din Roma în care le spune: „Cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă;...