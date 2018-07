CE arde Google cu o amenda de 4,34 miliarde de euro pentru practici ilegale legate de dispozitivele mobile Android Comisia Europeana a amendat, astazi, Google cu 4,34 miliarde de euro pentru incalcarea normelor antitrust ale Uniunii Europene.

Comisia motiveaza ca, din 2011, Google a impus restrictii ilegale producatorilor de dispozitive Android si operatorilor de retele de telefonie mobila pentru a-si consolida pozitia dominanta in domeniul cautarilor generale pe internet. Google trebuie sa puna capat efectiv acestor practici in termen de 90 de zile, riscand, in caz contrar, sa fie... citeste mai mult

