♦ Guvernul a încasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decât în 2016, dar cu 3 miliarde sub ţinta de venituri conform bugetului pe 2017.

Nerealizarea se datorează în­ca­sării sub estimări din im­po­zitul pe profit şi nerealizării ni­­velului estimat al absorbţiei fon­­durilor de la UE.

Ministerul Finanţelor estimase venituri din impozit pe profit de 16,6 miliarde de lei, însă a reuşit să încaseze numai 14,7 miliarde de lei. Evoluţia este paradoxală într-un an cu o creş­tere economică peste aşteptări, de 7%, faţă de o creştere bugetată de 5,2%. Practic, sta­tul nu a reuşit să captureze în...