Ce ar trebui sa stie orice manager de resurse umane (II) Stiati ca demisia este un act unilateral din partea salariatului si nu este supusa aprobarii de catre angajator? In practica, salariatul formuleaza uneori o „cerere de demisie“, in care sunt inscrise chiar expresii de genul: „Va rog sa binevoiti a-mi aproba prezenta cerere de demisie...“ in toate cazurile si indiferent de modul de formulare, demisia nu este o cerere, ci o notificare a intentiei de incetare a contractului de munca. Angajatorul nu face decat... citeste mai mult