Ce ar trebui sa stie orice manager de resurse umane (I) Stiati ca o greseala majora, pe care cu siguranta o faceti si dvs., consta in acordarea de prime de merit, diplome de excelenta, premii si alte mijloace de stimulare IN MOD NEDIFERENTIAT tuturor salariatilor?

De ce este o greseala? Foarte simplu: daca ulterior nu mai sunteti satisfacut de munca unui salariat si ii desfaceti contractul de munca pe motiv de necorespundere profesionala, salariatul va putea obtine imediat in instanta anularea concedierii, aducand ca argumente tocmai recompensele si... citeste mai mult