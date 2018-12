Scandal URIAȘ la FCSB, după înfrângerea de pe teren propriu în faţa celor de la CFR Cluj. Gigi Becali a cerut demisia antrenorului Nicolae Dică și deja se gândește la înlocuitori. Acesta se gândește la Mihai Teja, antrenorul Gazului Metan, la Dan Alexa, antrenorul Dunării Călărași, dar a renunțat la aducerea lui Reghecampf pentru că acesta „are echipă”.



Finanțatorul FCSB a intrat în direct, la Digisport, și a continuat atacurile la adresa lui Dică.

"Eu am spus părerea mea și după ce a făcut... Cum adică, ești condus, dar pui un fundaș și îl mai scoți și pe Moruțan. Vedeți că nu fac eu schimbările... Da, am cerut altă schimbare. Am cerut o... citeste mai mult