Priveste cu atentie imaginea de mai sus si spune-ne ce vezi pentru prima oara. Alegerea ta spune foarte multe despre personalitatea ta.

Un fluture - Esti o persoana sensibila, cu un suflet vulnerabil. Iesi repede din zona ta de confort si iti place sa interactionezi cu cei din jur. Esti deschisa la noi experiente si iti place sa fii in centrul atentiei. Esti o persoana romantica ce viseaza la viitor. Incerci sa ignori problemele si sa te bucuri de viata. Esti mereu pozitiva.

Un vultur - Esti o persoana mandra si usor aroganta. Ai incredere in tine si in capacitatile tale intelectuale. Nu iti... citeste mai mult