Ce angajamente trebuie sa-si ia Glebi Holdings pentru a prelua A&D Pharma Consiliul Concurentei pune in consultare publica angajamentele formulate de Glebi Holdings PLC, companie a grupului Penta, pentru a elimina ingrijorarile concurentiale identificate in contextul preluarii A&D Pharma Holdings NV.

Potrivit Consiliului, atat Glebi Holdings PLC, cat si A&D Pharma Holdings NV sunt active in Romania, atat in sectorul comercializarii cu amanuntul, cat si cu ridicata al produselor farmaceutice si parafarmaceutice. Din analiza efectuata, au rezultat anumite ingrijorari concurentiale in ce... citeste mai mult