Intr-o singura zi, politistii locali au gasit peste 20 de parcari cu astfel de situatii in Capitala, noteaza ziare.com.

Prima data ei dau un avertisment, iar dupa 24 de ore revin in control si pot aplica amenzi.

Oamenii legii recunosc, insa, ca faptasul nu e descoperit. Asta pentru ca, daca omul nu vine sa-si ridice obiectul de la Primarie, atunci el scapa basma curata.

"Daca nu reusim identificarea contravenientului, confiscam dispozitivul si aici se rezuma toata actiunea", spune Adrian Bratu, director in Politia Locala sector 3.

