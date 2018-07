Dacă te linişteşte gândul că doar medicamentele te fac să uiţi de colesterolemie, atunci ar trebui să ştii că dieta neechilibrată, cu multe grăsimi saturate din unt, sosuri şi prăjeli, ca şi lipsa mişcării te pot face să pierzi terenul câştigat prin tratament. Explicaţia este simplă: sângele are nevoie de antioxidanţi, aşa cum sunt pectina şi vitaminele C şi E, pentru a anula radicalii liberi. Numai aşa colesterolul nu se va depune pe artere. Consumă des cereale şi legume Fulgii de ovăz la micul dejun şi gustările cu legume, îndeosebi fasole, şi cu fructe pline de vitamina C menţin colesterolul la nivelul normal, adică sub 200 mg/dl. Pentru... citeste mai mult

azi, 14:26 in Sanatate, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in