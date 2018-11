Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica în domeniul concurenţei, a declarat: „Un guvern poate sprijini o societate care are dificultăţi din punct de vedere financiar dacă societatea are un plan de restructurare solid, contribuie la costurile restructurării sale şi dacă denaturarea concurenţei este limitată. În cazul CE Hunedoara, aceste condiţii nu au fost îndeplinite - am constatat că împrumuturile din surse publice acordate de România societăţii CE Hunedoara au conferit acesteia un... citeste mai mult