Ce afacere sa-ti faci ca sa produci bani in criza Economia Romaniei se confrunta cu o rata tot mai mare a inflatiei si cu majorarea aproape zilnica a indicelui Robor. In aceste conditii de instabilitate, antreprenorii ezita sa isi investeasca banii intr-un business pe piata locala. Totusi, exista cateva sectoare economice care aproape garanteaza succesul unei afaceri, si prezinta grad minim de risc. Iata despre ce este vorba:

Indiferent daca este criza sau nu, aparatele electrocasnice, masinile, obiecte casnice, incaltamintea, etc., se strica vrand-nevrand si trebuie reparate. Un astfel de tip de afacere merge cu atat mai mult in timp de criza,... citeste mai mult