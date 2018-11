Tricolorii se află în urna a patra valorică, iar selecţionerul Cosmin Contra şi-a ales grupa favorită. El ar vrea România, alături de Polonia, Austria, Irlanda de Nord, Gibraltar şi San Marino.

"Întotdeauna m-am considerat norocos. La tragerile la sorţi n-am avut noroc, dar sunt sănătos, am prieteni adevăraţi care mă apreciază, asta e important. Dar sper ca de această dată să am şi noroc", a declarat Contra la Telekom Sport.

Cosmin Contra are şi 3 echipe pe care ar vrea să le evite: Spania din prima urnă, Germania din urna a doua şi Serbia din urna a treia.

citeste mai mult

azi, 08:34 in Sport, Vizualizari: 24 , Sursa: Adevarul in