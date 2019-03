După victoria spectaculoasă la Muguruza (cap de serie 20) la MIAMI, Niculescu are o adversară și mai tare în turul 3 (1/16)- daneza Wozniacki, cap de serie 13. Simona Halep are ca adversară pentru a avansa spre fazele finale pe slovena Polona Hercog, aflată pe locul 86 WTA. Hercog are 28 de ani și este pentru prima dată în carieră calificată pentru turul 3 la Miami.

În turul 2 s-a înregistrat o surpriză, eliminarea Svitolinei de chinezoaica Wang.

Alte partide interesante din turul 3 al turneului Premier Mantadory de la Miami: Osaka-Hshieh, Andreescu-Kerber (reeditarea finalei de Indian Wells), Wang-Serena Williams.

citeste mai mult