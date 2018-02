♦ Bancherii au ajuns să remunereze depozite cu dobânzi de sub 1% pe an, în timp ce randamentele la companiile de stat pot ajunge chiar şi la 12% pe an ♦ Dar pe termen lung pot apărea riscuri.

Romgaz, Transgaz, Nuclearelectrica, Conpet Ploieşti sunt doar câteva companii controlate de stat care le-ar putea aduce investitorilor de la bursă randamente chiar şi de 12% doar din dividendele distribuite din profiturile pe 2017.

Continuarea pe ZFCorporate

ZF Corporate este serviciul de business... citeste mai mult