"S-a văzut locurile care sunt vacante, s-a făcut o evaluare a miniştrilor secretari de stat. Deocamdată nu am vorbit despre schimbări punctuale. Am văzut care este situaţia la fiecare minister în parte. Avem ministere unde avem nevoie de secretari de stat, sunt posturi vacante. Nu aş putea să spun un număr, pentru că nu am făcut o evaluare numerică", a afirmat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebată dacă s-a discutat despre posibilitatea ca numirea secretarilor de stat să se facă de fiecare ministru în parte şi nu de premier, Dăncilă a spus că nu a discutat acest lucru.

"Nu am discutat despre acest lucru, dar...

