Cristiano Ronaldo a fost desemnat jucătorul meciului Portugalia - Spania, scor 3-3, din grupa B de la CM 2018. El a devenit primul jucător care a marcat la opt turnee finale.

"Mă simt foarte fericit. Este primul meu hat-trick la un Mondial. Am terminat la egalitate cu o selecţionată favorită la câştigarea trofeului şi am condus de două ori pe tabela de marcaj. Suntem mulţumiţi că am reuşit să obţinem această remiză în final, este un rezultat meritat", a spus Cristiano Ronaldo.

Apoi, a continuat: "Acum trebuie să ne gândim la următorul nostru meci, care va fi foarte dificil.... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 32 , Sursa: Pro Sport in