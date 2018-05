Tânărul de 23 de ani care și-a încheiat socotelile cu viața într-o benzinărie din Cluj, unde și-a incendiat mașina, ar fi fost împins să facă acest gest extrem din cauza unei decepții în dragoste.

Potrivit anchetatorilor, tânărul de 23 de ani care a decis să-și încheie socotelile cu viața incendiindu-și mașina în care anterior s-a blocat, ar fi publicat pe o rețea de socializare un mesaj trist, în limba engleză, care pare să le confirme autorităților ipoteza unei dezamăgiri în dragoste.

„I want my pain to be inflicted on others” („Vreau ca durerea mea să fie provocată și altora”) - ar fi scris tânărul pe Facebook.

Băiatul care avea 23 de ani și care era... citeste mai mult

azi, 12:16 in Social, Vizualizari: 48 , Sursa: A1 in