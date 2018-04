Ce a postat Dragnea in noaptea de Inviere pe Facebook!

Presedintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat duminica, pentru Mediafax, ca in noaptea de Inviere a fost in Bucuresti, iar in ziua de Paste a mers la parintii sotiei sale, in Ploiesti, sustinand ca nu s-a deplasat cu elicopterul la Voronet....

Hot News, 5 Mai 2013