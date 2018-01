Numerologul Mihai Voropchievici a fost amenințat în ultima zi a anului 2017.

„Pe 31 am primit un telefon cu număr ascuns. Am primit o mulțime de „felicitări” la adresa mamei că nu a nins atunci când am prognozat eu. Era un pretext, apoi a trecut la amenințări. Zicea că vine să-mi spargă capul cu un ciocan. Se auzea, ceilalți au explodat. Le-am zis că Dumnezeu e deasupra și vede(...). Nu știu cine e, îl iert. I-a luat Dumnezeu mințile”, a povestit Mihai Voropchievici, sâmbătă seară, la emisiunea „Adevăruri ascunse”.

„Eu m-am liniștit în cinci minute, dar copiii nu... citeste mai mult