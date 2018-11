Cititorii care îmi urmăresc editorialele ştiu că am un obicei. Evit să numesc persoane. Nu dau nume. Chiar dacă trebuie să mă refer la un personaj anume scriu, de regulă, ceva de genul "actualul Preşedinte" sau "un fost Prim-ministru". Am două motive să procedez astfel. Mai întâi, pentru că nu cred că actualii politicieni merită, majoritatea lor, notorietatea publică. Mai apoi, pentru că încerc să mă ţin deoparte de argumente ad personam. Prefer argumente logice, care se referă la instituţii şi la reguli.

Sunt însă cazuri în care nu am încotro. Se întâmplă uneori că cineva anume face sau spune ceva ce poartă marca sa personală. De pildă o enormitate pe...

