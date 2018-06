Ce a patit barbatul care a infasurat ciresul cu sarma ghimpata ca sa nu ajunga copiii la el

Pentru baiatul de 10 ani din localitatea Costuleni, judetul Iasi, a carui familie i-a reclamat disparitia in urma cu patru luni, scurta viata s-a sfarsit in chinuri groaznice. Trupul neinsufletit al copilului, gasit de un satean, cu o zi in urma,...

Reporterul, 29 Septembrie 2015