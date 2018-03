Telespectatori de toate vârstele o apreciază și o urmăresc în serialul Antenei 1 – “Fructul oprit”, în cadrul căruia o interpretează pe controversata Roxana Baicu Popovici. Carmen Tănase mărturisește că a încercat să-i ofere personajului său o doză de umor, dorind să-l facă plăcut publicului, în ciuda trăsăturilor pe care le are, însă și ea a învățat de la Roxana un lucru extrem de important.

“Roxana îmi este foarte dragă! Deși, nu seamăn deloc cu ea, nu am nici o legătură cu ea, însă încerc de vreo două luni de zile să acționez ca ea. De foarte multe ori când ești foarte de treabă și foarte cumsecade, când ești permisiv, oamenii înțeleg altceva… Și atunci, am zis: citeste mai mult