Ce a insemnat 2018 pentru Simona Halep Tenismena romana Simona Halep va incheia anul 2018 pe prima pozitie in clasamentul WTA. Cu 60 de saptamani pe aceasta pozitie, constanteanca se afla pe locul 10 intr-un clasament all-time si se apropie de Caroline Wozniacki, ocupanta pozitiei a noua, cu 71 de saptamani. Este al doilea an in care Halep va termina in fruntea acestui clasament. Ea a ocupat pentru prima data fotoliul de lider incepand cu 7 octombrie 2017, in urma unei victorii in fata letonei Helena Ostapenko in turneul de la... citeste mai mult