Fostul ciclist Jan Ullrich, singurul german câştigător al Turului Franţei, în 1997, a fost arestat vineri, 3 august, în Mallorca, pentru că a intrat cu forţa în casa vecinului său şi pe care l-a ameninţat. A fost reţinut la secţia de poliţie timp de 5 ore, interval în care a stat şi a dat declaraţii.

Vecinul lui Ullrich este Til Schweiger, un regizor şi actor german, care, în momentul în care neamţul a intrat în casa sa, avea o petrecere pentru a sărbători noul său film "Honey in the Head".

Acesta nu este prima dată când fostul rutier are probleme cu poliţia şi alcoolul. În anul 2014, când era la... citeste mai mult

acum 11 min. in Sport, Vizualizari: 17 , Sursa: Pro Sport in