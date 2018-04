Tim Murphy, un inginer din Los Angeles, și soția sa, Molly Murphy, au trecut printr-o perioadă dificilă, pentru că femeia se lupta cu depresia.

Pentru a-i aminti cât de iubită este, Tim s-a decis să îi facă o listă cu motivele pentru care o iubește. A scris totul pe oglinda de la baie, când ea era plecată.

„În ultima vreme am avut multe pe cap. Abia m-am căsătorit. Nu ne-am permis nuntă. Familia este împrăștiată. M-am certat cu prietenii. Dar, în ciuda acestei lupte, soțul meu a încercat necontenit să mă înveselească. Nu am fost cea mai amabilă persoană cu care ai putea să ai de-a face. Cu toate astea, a reușit să mă ierte de fiecare dată. Am un...