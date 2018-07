După ce mama ei a refuzat să o lase să își pună unghii false, o fetiță a devenit creativă. Bucătarul vegan Serafina Peña, a postat o fotografie cu soluția fiicei sale de numai 10 ani care a devenit rapid virală.

"I-am spus că nu poate să aibă unghii false, așa că și le-a făcut singură din lut", a spus ea.



I told my 10yr old she couldn’t have press-on nails so she made some out of clay. pic.twitter.com/LnS6dP52Op

— serafina ? (@___serafina) 11 July 2018 Peña a spus pentru HuffPost că fiica sa își mușcă unghiile și pentru a opri acest obicei i-a dat unghiile cu lac în fiecare săptămână. Arta unghiilor a devenit o tradiție distractivă pentru... citeste mai mult