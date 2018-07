Sorana Cîrstea, favorita 5 a competiţiei, s-a bucurat de calificarea în turul 2 la turneul de la Arenele BNR, după ce a invins-o cu 6-3, 6-3, pe turcoaica Cagla Buyukakcay.

Târgovişteanca a recunoscut că i-a fost foarte greu să se adapteze pe zgură după ce a participat la câteva turnee pe iarbă. Cîrstea a egalat situaţia la meciurile directe cu Buyukakcay, 1-1, după ce pierduse prima partidă din 2016, la Istanbul, cu 6-4, 6-2.

''Primul tur nu e uşor, mă bucur de victorie. Am dominat de la început şi până la sfârşit, dar am avut şi câteva greşeli. A fost un meci bun pentru un prim tur.

Îmi este greu să joc pe zgură după ce am jucat pe