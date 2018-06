”Am mereu meciuri grele împotriva ei", a spus românca Simona Halep, liderul mondial al tenisului feminin, după victoria obţinută miercuri împotriva germancei Angelique Kerber, 6-7 (2), 6-3, 6-2, în sferturile de finală la Roland Garros, scrie site-ul turneului citat de Agerpres.ro.

