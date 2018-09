Simona Halep a declarat, marţi, după eliminarea suferită în primul meci jucat la Wuhan, că în mod normal trebuia să se retragă de pe teren din cauza problemelor medicale, dar a precizat că nu îi place să nu-şi ducă la capăt partidele, informează Antena3.ro. „A fost greu să joc la început deoarece aveam spatele blocat. Normal, trebuia să mă retrag, dar nu am vrut şi nici nu-mi place să fac asta. Am tras de mine să joc din ce în ce mai bine. Îmi place să joc, am venit aici şi am vrut să dau totul până la ultma speranţă şi şansă. Am fost aproape în setul al doilea, aşa că un meci ca acesta îmi dă încredere că nivelul meu este destuld... citeste mai mult