Falsul medic estetician, care a operat la clinici private din România, sub numele de Matthew Mode, a făcut primele declarații despe acuzațiile care i se aduc. Mateo Politi spune că are documentele care dovedesc că este medic şi că toate acuzaţiile sunt false.

Mai mult, acesta susține că a plătit bani grei pentru a obține avizele de practică în țara noastră.

„V-am spus deja că nu sunt un fals medic şi că nu îmi place să fiu numit aşa. Când am venit în România, cum nu ştiu cum funcţionează sistemul la dumneavoastră în ţară, am folosit, aşa cum foloseşte toată... citeste mai mult

