Helle Thomsen, selecţionerul Olandei, a jucat pentru prima dată împotriva României, mai ales după experienţa avută la CSM Bucureşti. Ea a cunoscut-o foarte bine pe Cristina Neagu şi probabil că le-a oferit elevelor sale foarte multe informaţii valoroase. Căpitanul României nu şi-a putut face jocul obişnuit, iar asta a fost probabil una din cheile victoriei Olandei.

„Am un respect deosebit pentru această echipă a României, a făcut o treabă foarte bună până acum. Ştiam că va fi un meci dificil. În prima repriză am avut avantaj doar de un gol, dar la începutul părţii secunde am jucat 6-7 minute foarte bine, am reuşit să marcăm multe... citeste mai mult