Vineri, 09 Martie, 22:51

Flavius Stoican, 41 de ani, tehnicianul celor de la Poli Iași, a comentat înfrângerea cu CFR Cluj, 1-2, încercând să găsească explicații pentru prima repriză sub așteptări făcută de moldoveni.

"Nu e plăcut când primești gol în ultimul minut. CFR a meritat victoria, a fost echipa care a dominat, care a presat. Am intrat timorați în prima repriză, dar am evoluat mai bine în repriza secundă. E greu să iei puncte pe acest teren, dar am fost foarte foarte aproape.

Putem să jucăm fotbal, putem să arătăm că putem domina adversarul, mă doare cum am jucat în prima repriză. Am fost nervos... citeste mai mult