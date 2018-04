Duminica, 01 Aprilie, 22:54

Constantin Budescu, autorul unui gol magistral în victoria cu Poli Iași, 1-0, a comentat victoria care a dus-o pe FCSB pe primul loc.

"Nu mai înscrisesem de mult din lovitură liberă, dar e important că am câștigat acest meci greu. Este normal să fie nervi, se simte presiune la majoritatea jucătorilor. Sunt meciuri destul de echilibrate, o diferență mică de puncte între echipe și asta se vede. Vom avea meciuri grele cu toate echipele, e bine că am trecut de acest meci dificil cu Poli Iași. Am făcut o primă repriză foarte bună, una dintre cele mai bune de când sunt la Steaua.

Cei de la Iași au jucat mai bine după ce au... citeste mai mult

