Adina Florea a declarat, vineri, în cadrul interviului susţinut la CSM pentru funcţia de procuror la Secţia de investigare a magistraţilor, că această candidatură nu are nicio legătură cu cea pentru funcţia de procuror şef al DNA, scrie Agerpres.ro.

"Candidatura mea pentru demnitatea de procuror şef al DNA rămâne. Sunt în cursul unei proceduri. Cred în această candidatură. Mi-am depus-o pentru că am credinţa că pot să aduc un plus la DNA, să-şi aducă la îndeplinire obiectivele pe care le are în lupta împotriva corupţiei, dar candidatura pe care mi-am depus-o pentru această funcţie (DNA, n.r.) nu are nicio legătură... citeste mai mult