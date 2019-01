Mai multe persoane au fost rănite după ce câteva clădiri au ars în urma unei explozii izbucnite sâmbătă dimineaţă în centrul Parisului, au informat autorităţile, relatează site-ul publicaţiilor The Telegraph şi The New York Times.

Autorităţile au informat că sunt de părere că explozia ar fi fost cauzată de o scurgere de gaz.

Aproximativ 140 de pompieri se află la faţa locului. Încă nu există mai multe detalii privind numărul victimelor.

