CCE: noua PAC trebuie sa fie mai ecologica, mai riguroasa si sa intensifice raspunderea de gestiune

Potrivit unui aviz publicat astazi de Curtea de Conturi Europeana, reforma propusa a politicii agricole comune (PAC) pentru perioada de dupa 2020 nu se ridica la inaltimea ambitiilor declarate de UE privind o abordare mai ecologica si mai robusta bazata pe performanta. Curtea identifica o serie de alte probleme pe care le prezinta propunerea, in special in ceea ce priveste raspunderea de gestiune.

Atunci cand si-a publicat propunerea privind noua PAC de dupa 2020, Comisia Europeana a subliniat ca obiectivele in materie de mediu si de clima vor constitui o prioritate de prim ordin. Curtea recunoaste ca reforma propusa prevede instrumente pentru indeplinirea acestor... citeste mai mult