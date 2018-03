Cazul spionului otravit: Theresa May arata spre Moscova

Premierul britanic Theresa May a declarat luni, în Parlamentul de la Londra, că este 'foarte probabil ca Rusia să fie responsabilă' pentru otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal.



Subliniind că agentul neurotoxic folosit împotriva lui Serghei Skripal şi a fiicei sale Iulia a fost o substanţă 'de uz militar' dezvoltată de Rusia, Theresa May a dat Moscovei termen până marţi seara pentru a oferi explicaţii Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC).

Theresa May a anunţat de asemenea că ambasadorul rus la Londra a fost convocat pentru a i se cere explicaţii dacă... citeste mai mult