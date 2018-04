Nu s-a putut dovedi de unde provine agentul neurotoxic de tip militar cu care a fost otrăvit luna trecută spionul rus Serghei Skripal. Afirmația a fost făcută de șeful laboratorului militar britanic din Porton Down, Gary Aitkenhead, într-un interviu acordat postului de televiziune Sky, preluat de AFP, Reuters și Agerpres.

Cazul Skripal Gary Aitkenhead, directorul executiv al Laboratorului pentru Apărare, Ştiinţă şi Tehnologie din Porton Down: 'Am reuşit să stabilim că este vorba despre Noviciok, să identificăm că este un agent neurotoxic de tip militar'.

Dar 'noi nu am identificat sursa sa exactă', a adăugat Gary... citeste mai mult

